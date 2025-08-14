المنطقة الشرقية تشهد موجة حارة ورياح نشطة متفرقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موجة حارة ورياحٌ نشطة تضرب المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 47-48 درجة مئوية في مدن الدمام والخبر، ومحافظات الجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، والنعيرية، والقرية العليا، والخفجي، الأحساء، العديد، بقيق، وذعبلوتن.

وأوضح المركز أن الإنذار يبدأ من الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 4 مساءً.

في السياق نفسه، حذر المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3-5 كيلومترات في مدن الدمام والخبر ومحافظات الجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، والأحساء، والعديد، وبقيق.

وأشار المركز إلى أن التنبيه سيستمر حتى الساعة السادسة مساءً.