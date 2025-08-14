ارتفاع أسعار النفط يصل إلى 65.91 دولارًا للبرميل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد موجة البيع التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ذلك السياق، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتًا أو 0.43 % لتصل إلى 65.91 دولارًا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 23 سنتًا أو 0.37 % لتبلغ 62.89 دولارًا.

يأتي هذا الارتفاع بعد التقلبات التي شهدتها أسواق النفط مؤخرًا، ويأتي في سياق توترات العلاقات الدولية والتأثيرات المترتبة عنها على أسعار الطاقة عالميًا.

ومن المتوقع أن يستمر الترقب والتقلب في أسعار النفط خلال الأيام القادمة، في ظل تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية على هذا القطاع الحيوي والحساس للاقتصاد العالمي.