وفاة 10 أشخاص في غزة خلال 24 ساعة بسبب نقص التغذية في الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفاة 8 أشخاص في غزة خلال 24 ساعة بسبب سوء التغذية

أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، ارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى أعلى مستوياتهما. وطالبت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى القطاع ومناطقه.

وفي تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد أن كميات المساعدات والبضائع المدخلة إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى لاحتياجات الجوعى، مشيرًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات لجميع المحتاجين.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن 8 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، توفوا خلال الساعات الأخيرة بسبب سوء التغذية والجوع. وأشارت إلى تزايد تقارير حالات الوفيات الناجمة عن سوء التغذية بشكل يومي، مما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة الملحة لتقديم المساعدات بشكل مستدام.

وقد دخل أكثر من 340 طفلًا مراكز العلاج، وتم الإبلاغ عن 49 حالة وفاة مؤكدة بين الأطفال بسبب سوء التغذية، بما في ذلك 39 طفلا دون سن الخامسة.