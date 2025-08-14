شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح الحكم الشرعي لالتزام الزوج بعلاج زوجته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، أن جمهور علماء المذاهب الأربعة يرون أن الزوج غير مُلزَم شرعًا بتحمل تكاليف علاج زوجته، وأن مصاريف العلاج، يما في ذلك أجرة الطبيب وثمن الدواء، لا تُعد من النفقة الواجبة.

وتابع عبر برنامج “فتاوى” أنه في حال اشترطت الزوجة على الزوج في العقد تحمل نفقة علاجها، أو كانت نفقة العلاج من الأمور المتعارف عليها، فبذلك وجب على الزوج النفقة.

وأشار الشثري إلى أن بعض الفقهاء المعاصرين، ذهبوا إلى أن العلاج أصبح في عصرنا ضرورة لا تقل عن الغذاء والكساء، وبالتالي فإن الزوج مطالب شرعًا بتحمل نفقاته إذا كان قادرًا.

وفي المقابل، تؤكد مؤسسات دينية أن تكاليف علاج الزوجة تدخل في النفقة الواجبة على الزوج، مستندين إلى قوله تعالى: {وَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، وإلى أحاديث نبوية تُبيّن حقوق الزوجة على زوجها.