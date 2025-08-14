شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث بتيماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بمحافظة تيماء، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث بالمحافظة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بمشاركة أكثر من 30 مزارعا وعارضا، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي بتبوك، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإنتاج المحلي، ويستمر لمدة 4 أيام بمتنزه السور الأثري بتيماء.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، أن المهرجان يهدف إلى التعريف بمنتجات المحافظة من مختلف المحاصيل الزراعية وتتميز بتعدد أصنافها بالإضافة إلى إنتاج النخيل بشتى الأنواع وإنتاج الأعلاف والحبوب والخضراوات، مشيرا في الوقت نفسه أن المهرجان يهدف إلى تبادل الأفكار بين المزارعين والاستفادة من خبراتهم بهذا المجال، ورفع كفاءات وتطوير ثقافة المزارعين من خلال تزويدهم بما يحتاجون بصوره صحيحة من خلال اللقاءات التعريفية الزراعية.

وأشار إلى أن المهرجان يضم أكثر من 30 ركنا متنوعا، من أبرزها ركن المزارع الصغير الذي يعرف الأطفال على أدوات الزراعة وأساسياتها بطريقة تفاعلية مبسطة، والتعريف بخدمات التنمية الريفية، بالإضافة إلى ركن إرشادي زراعي يعنى بالتوعية بأساليب الزراعة الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة.

كما يشهد المهرجان سلسلة من الفعاليات التوعوية الزراعية التي تستهدف جميع أفراد المجتمع، وتسعى إلى رفع مستوى الثقافة البيئية والزراعية، وتحفيز الأجيال القادمة على الانخراط في أنشطة الزراعة، حيث يعد المهرجان أحد الفعاليات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمكين صغار المنتجين، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وثمن المهندس ثلاب الدعم غير المحدود من قبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ونائبه للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين، وكذلك توجيهات ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ونائبه واهتمامهما بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم بجميع أصنافها، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.