شكرا لقرائتكم خبر «كليات التميز» تؤهل الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة كليات التميز الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوظيف خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم توطين الوظائف في القطاعات الحيوية بالمملكة.

ومثل كليات التميز في التوقيع على المذكرة التي جرت في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المهندس أيمن آل عبدالله، فيما مثل شركة الشرق الأوسط العضو المنتدب للشركة المهندس محمد النوخاني.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في استقطاب وتدريب خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، وإتاحة الفرص أمامهم للالتحاق بدورات وبرامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى العمل المشترك على تصميم وتنفيذ برامج تطويرية تدعم احتياجات سوق العمل في قطاع صيانة الطائرات وغيرها من المجالات التقنية ذات الصلة.

ويأتي هذا التعاون ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي وتأهيله للعمل في القطاعات النوعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار، ورفع نسبة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.