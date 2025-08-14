شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني للفعاليات يختتم أعمال النسخة الثانية من ملتقى تقنية الفعاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس أعمال النسخة الثانية من ملتقى تقنية الفعاليات «Event Tech Meetup 2025» الذي نظمه المركز الوطني للفعاليات في بيت الثقافة - مكتبة التعاون العامة خلال يومين، بتكريم الرعاة والجهات المشاركة، وسط مشاركة واسعة من قطاعات حكومية وخاصة ورواد أعمال وخبراء تقنية.

وشهد الملتقى في يومه الأول عقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت دور الذكاء الاصطناعي والبيانات في رسم مستقبل صناعة الفعاليات، وأهمية التقنيات الحديثة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة الزائر، وتخلل الملتقى تقديم حلول تقنية حية قدمها كل من المركز الوطني للفعاليات ووزارة السياحة.

وفي اليوم الثاني، شهد الملتقى إطلاق «ميدان الصفقات» EventTech Tank الذي جمع الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناديق التمويل، وأسفر عن إبرام استثمارات وصفقات أولية في 5 مشاريع نوعية، شملت حلول إدارة الحشود عبر الطائرات دون طيار، وتطبيقات للملاحة الداخلية، ومنصات رقمية شاملة للفعاليات، وخدمات توصيل، وحلول تنسيق الحفلات عبر الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الملتقى ضمن النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات «Event Tech 2025»، واستمرارا لنجاح نسخته الأولى، ويهدف إلى تعزيز موقع المملكة مركزا متقدما للتقنية والإبداع في قطاع الفعاليات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويسعى المركز الوطني للفعاليات من إطلاق هذه المبادرات إلى إحداث نقلة نوعية في التحول التقني والرقمي في قطاع الفعاليات في المملكة، واستكشاف حلول رقمية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبني أحدث الحلول التقنية.