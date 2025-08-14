شكرا لقرائتكم خبر اختتام برنامج «حكايا الشباب» في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم برنامج «حكايا الشباب» - الذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس الحالي في محافظة الطائف ضمن مبادرات وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الشبابية، فعالياته الرياضية الثقافية.

وشهد البرنامج تفاعلا كبيرا من شباب وفتيات المحافظة، من خلال التنوع ما بين إقامة جلسات حوارية وورش عمل، إضافة إلى معرض تفاعلي مصاحب لعدد من الجهات والاتحادات الرياضية، بحضور الأمير سعود بن نهار محافظ محافظة الطائف، ومساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك.

واشتمل البرنامج على جلسة افتتاحية بعنوان: جلسات ملهمة مع نخبة من الرياضيين، وأخرى حوارية بعنوان: رياضة كل يوم: أهم خطوة لجودة الحياة، إلى جانب جلستين، حملت الأولى عنوان: جلسات ملهمة، والثانية عنوان: اكتشاف إمكاناتك من خلال التحديات الرياضية.

وشهد كذلك إقامة معرض رياضي مصاحب، بمشاركة عدد من الجهات والاتحادات الرياضية، من بينها: اتحاد التنس، والدراجات، ورفع الأثقال، والشطرنج، والثقافة الرياضية، والتسلق والهايكنج، حيث استعرضت تجارب رياضية متنوعة، وأنشطة تفاعلية استهدفت الزوار.