شكرا لقرائتكم خبر سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار سفير جمهورية صربيا لدى المملكة دراجان بيزينيتش، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة نخبة من مزارع الإنتاج المحلية والدولية، في تجسيد لمكانة المملكة وريادتها العالمية موطنا للصقور والصقارين.

وتجول السفير الصربي في الأجنحة المصاحبة للمزاد، واطلع على أنواع الصقور المعروضة، وطرق العناية بها، والأغذية المقدمة لها، كما زار أجنحة المزارع المشاركة ومستلزماتها.

وأعرب بيزينيتش عن سعادته بزيارة المزاد، مثمنا ما يبذله نادي الصقور السعودي من جهود متميزة في التنظيم وإدارة عمليات البيع، ودوره في الحفاظ على الموروث العريق للصقارة، ودعم صناعة مزارع الإنتاج.

ويستمر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حتى 25 أغسطس الحالي، ويستقبل زواره يوميا من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساء، فيما يعلن النادي عن مواعيد ليالي المزاد والصقور المشاركة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.