مفاجآت كبرى في ماسترز السنوكر بجدة.. خروج حامل اللقب ترامب وهيغنز من دور الـ32

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت مساء أمس الأول، منافسات الدور الـ32 من بطولة الماسترز للسنوكر، التي تستضيفها المملكة في جدة، بمشاركة نخبة نجوم اللعبة، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، ضمن شراكة استراتيجية مع شركة ماتشروم، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة ، وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وشهدت المنافسات مفاجآت من العيار الثقيل حين ودع حامل اللقب الإنجليزي جود ترامب البطولة بعد خسارته أمام مواطنه أوليفر لاينز بنتيجة (5 - 3)، كما غادر الأسكتلندي جون هيغنز صاحب الرقم القياسي في بطولة العالم الحديثة برصيد 4 ألقاب، المنافسات عقب خسارة مثيرة أمام الإنجليزي إليوت سيليستور بنتيجة (5 - 4)، لينتهي مشوارهما في البطولة مبكرا.

وحجز النجم الويلزي المصنف الثالث عالميا مارك ويليامز مقعده في دور الـ16 مبكرا بعد انتصار مثير على اللاعب الصيني الواعد يوان سيجون بنتيجة (5 - 3) ليلحق به أسطورة السنوكر الإنجليزي روني أوسوليفان الذي تجاوز مواطنه جوي أوكنور بنتيجة (5 - 0)، في حين واصل بطل العالم الصيني زهاو إكسينتونغ عروضه القوية، بعدما أطاح بالإنجليزي ستيفين هولورث بنتيجة (5 - 0) في مواجهة قدم خلالها أداء استثنائيا أكد من خلاله عزمه على المنافسة بقوة على اللقب.

وتعليقا على الخسارة المفاجئة، قال الإنجليزي جود ترامب «أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة والخروج من البطولة كحامل للقب النسخة الأخيرة، فالخسارة جزء من الرياضة، ولكن منافسي استحق الفوز، وأتمنى له التوفيق في باقي مشواره بالبطولة، سأعود أكثر إصرارا في المنافسات المقبلة، فمثل هذه التجارب تمنحني دافعا أكبر لاستعادة اللقب في المستقبل».

وتستأنف منافسات البطولة مع انطلاق مواجهات دور الـ16، التي ينتظر أن يكشف عن ملامح المتأهلين إلى ربع النهائي، مع ازدياد حدة المنافسة القوية، وتقليص عدد المرشحين للفوز بالبطولة التي تُعد إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم السنوكر.