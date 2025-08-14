شكرا لقرائتكم خبر اختتام منافسات مرحلة المجموعات في بطولة Teamfight Tactics ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات اليوم الأول من مرحلة المجموعات في بطولة Teamfight Tactics، التي تقام بمشاركة نخبة من الأندية، وذلك في إطار سعيها لحجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأسفرت النتائج عن تأهل 4 أندية إلى الدور ربع النهائي وهي: فريق Weibo Gaming الصيني، وفريق AEGIS الفرنسي، وفريق Citadel Gaming الأمريكي، وفريق Wolves Esports الإنجليزي، حامل لقب النسخة الماضية.

ومن المقرر أن تتواصل غدا منافسات مرحلة المجموعات، إذ ستشهد البطولة إقامة عدد من المباريات الحاسمة، على أن تختتم هذه المرحلة بتأهل 4 أندية أخرى، ليكتمل بذلك عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد بطولة Teamfight Tactics إحدى أبرز البطولات العالمية في مجال الرياضات الالكترونية، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتجمع بين أفضل اللاعبين والأندية على مستوى العالم، في أجواء تنافسية تتسم بالقوة والإثارة.