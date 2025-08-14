شكرا لقرائتكم خبر اختتام منافسات مرحلة المجموعات في بطولة Teamfight Tactics ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات اليوم الأول من مرحلة المجموعات في بطولة Teamfight Tactics، التي تقام بمشاركة نخبة من الأندية، وذلك في إطار سعيها لحجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
وأسفرت النتائج عن تأهل 4 أندية إلى الدور ربع النهائي وهي: فريق Weibo Gaming الصيني، وفريق AEGIS الفرنسي، وفريق Citadel Gaming الأمريكي، وفريق Wolves Esports الإنجليزي، حامل لقب النسخة الماضية.
ومن المقرر أن تتواصل غدا منافسات مرحلة المجموعات، إذ ستشهد البطولة إقامة عدد من المباريات الحاسمة، على أن تختتم هذه المرحلة بتأهل 4 أندية أخرى، ليكتمل بذلك عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.
وتعد بطولة Teamfight Tactics إحدى أبرز البطولات العالمية في مجال الرياضات الالكترونية، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتجمع بين أفضل اللاعبين والأندية على مستوى العالم، في أجواء تنافسية تتسم بالقوة والإثارة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام منافسات مرحلة المجموعات في بطولة Teamfight Tactics لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.