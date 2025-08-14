شكرا لقرائتكم خبر 3 أندية سعودية تخوض دور المجموعات في بطولة PUBG: Battlegrounds ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس، منافسات بطولة PUBG: Battlegrounds ضمن دور المجموعات، بمشاركة 24 ناديا من مختلف أنحاء العالم، من بينها 3 أندية سعودية هي: Team Falcons، Twisted Minds، وROC Esports، وذلك في منطقة Qiddiya Esports Arena، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية (2025).
وتتواصل في الوقت نفسه فعاليات بطولة Teamfight Tactics، إذ انطلقت مرحلة المجموعات عند الساعة الحادية عشرة صباحا في منطقة stc Esports Arena، وسط حضور جماهيري وتنافس قوي بين نخبة من اللاعبين المحترفين على مستوى العالم.
وتعد بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025 من أبرز الأحداث العالمية في مجال الرياضات الرقمية، وتستضيفها المملكة ضمن جهودها لتعزيز مكانتها وجهة رائدة للفعاليات التقنية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أندية سعودية تخوض دور المجموعات في بطولة PUBG: Battlegrounds لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.