شكرا لقرائتكم خبر هيئة المواصفات السعودية تطلق حملة «احسبها لبعدين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملتها التوعوية «احسبها لبعدين»؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية تطبيق مواصفات نظم الإدارة في المنشآت الصناعية.

وتركز الحملة على إبراز الدور الحيوي لهذه النظم في تحسين جودة المنتجات، وضمان دقتها وتعزيز موثوقيتها لدى العملاء، بالإضافة إلى نمو الأعمال واستمراريتها على نحو مستدام.

وأوضحت «المواصفات السعودية» أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المصنعين، وذلك من خلال إبراز الآثار الإيجابية لتطبيق مواصفات نظم الإدارة ودورها في تعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، ورفع التنافسية في الأسواق.

كما تسعى الحملة إلى تمكين المصنعين من تبني أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تحسين سمعة المنتجات الوطنية وزيادة ثقة المستهلكين بها.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستمرة لدعم القطاع الصناعي، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.