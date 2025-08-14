شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأحمر بالباحة يفعل مبادرة «مهارة.. استجابة.. حياة» في حديقة الحسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تنفيذ مبادرة «مهارة.. استجابة.. حياة»، وذلك في حديقة الحسام بمدينة الباحة ليومين متتاليين.

وأوضح الفرع أن المبادرة تقام على مدار 11 يوما في عدد من المواقع الحيوية منها غابة رغدان، ومتنزه الأمير حسام، ومول الباحة، ومتنزه الفراشة بمحافظة المندق، ومتنزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن، ومتنزه الدانة بواجهة بالجرشي، وتتضمن المبادرة أركانا تدريبية وورش عمل تطبيقية، وفعاليات مخصصة للأطفال، إلى جانب مشاركة فرق إسعافية ميدانية.

وأشار إلى تخصيص فرق راجلة للتوعية المباشرة في مواقع تنقل المصطافين؛ مما يسهم في إيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وتركز المبادرة على نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة وتعزيز جاهزية المجتمع في التعامل مع الحالات الطارئة، عبر تقديم ورش عمل تدريبية ودورات إسعافية ميدانية مباشرة للزوار والمقيمين، كما تهدف إلى تحفيز روح التطوع في المجال الإسعافي واستقطاب المهتمين بالعمل الإنساني في المنطقة.