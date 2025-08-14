شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تحتفي باليوم العالمي للشباب بمبادرة وطنية مبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار احتفالها باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس، جسدت جامعة جدة إيمانها العميق بأن الشباب هم قلب التنمية ومحركها الأساسي، من خلال مشاركة طلابها وطالباتها في مبادرة وطنية متميزة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز السعودية.

وأوضحت الدكتورة هيا الحمياني، المشرفة على إدارة واستقطاب الموهوبين بجامعة جدة، أن هذه المشاركة تمثل أكثر من مجرد تجربة تعليمية؛ فهي خطوة فاعلة نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مؤكدة على أهمية هذه المبادرات في إعداد الطلاب والطالبات لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم في التفكير الابتكاري والعمل الجماعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجامعة في تمكين الشباب، وصقل مهاراتهم، وربطهم بالتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات، بما يعزز من جاهزيتهم للمستقبل ويسهم في بناء مجتمع معرفي متطور.

وقد خاض المشاركون تجربة عملية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لتحديات تواجه سلسلة ستاربكس السعودية في أربعة مجالات حيوية:

التقنية البيئة

الطاقة المتجددة الذكاء الاصطناعي