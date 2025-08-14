شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب تناقش أساليب تنمية مواهب الأطفال في الكتابة الإبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «اكتشاف مواهب الأطفال في الكتابة الإبداعية وطرق تنميتها»، تناول مفهوم الموهبة الإبداعية والفرق بينها وبين المهارات، ودورها في تشكيل شخصية الطفل الأدبية، إضافة إلى استراتيجيات التعرف على هذه المواهب وصقلها منذ الصغر.

واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي قد تعيق عملية اكتشاف الموهبة لدى الأطفال، وسبل معالجتها وتطويرها، وأهمية توفير بيئة محفزة وداعمة، وتشجيع مستمر يسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية وإبراز هويتهم الأدبية.

وتطرق اللقاء إلى رؤى مستقبلية تستهدف صناعة قصص نجاح ملهمة في مجال اكتشاف المواهب الأدبية للأطفال، من خلال تعزيز التعاون بين الأسر والمدارس والمؤسسات الثقافية، وتبني المبادرات التي تحتضن المبدعين الصغار وتوفر لهم فرص التدريب والتطوير.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تعقدها هيئة الأدب والنشر والترجمة دوريا، بوصفها قناة تواصل مباشرة مع مجتمع الأدب والنشر والترجمة، والمهتمين بالثقافة في المملكة؛ بهدف مناقشة موضوعات نوعية واستقطاب الأفكار والرؤى التي تسهم في تطوير القطاع وتنميته.