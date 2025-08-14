شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة «البحر الأحمر السينمائي» تكشف عن لجنة تحكيم النسخة الخامسة من تحدي صناعة الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن أعضاء لجنة التحكيم لتحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة في نسخته الخامسة، التي تضم الإعلامي والممثل السعودي ياسر السقاف، والممثلة والمخرجة اللبنانية كارمن بصيبص، والمخرج والممثل المغربي - الفرنسي أيوب ليوسفي، الذين يمتلكون سجلا حافلا في مجالات السينما والتلفزيون والإنتاج الإبداعي.

ويأتي اختيار اللجنة استنادا إلى خبراتهم الممتدة في دعم المواهب الإبداعية العربية، ومساهماتهم المتميزة في تطوير المشهد السينمائي من خلال الرؤية الإخراجية، والأداء التمثيلي، والإنتاج الفني، إلى جانب مشاركتهم السابقة في أعمال لاقت صدى واسعا في المحافل العربية والدولية.

ويسهم أعضاء اللجنة في تقييم الأعمال المشاركة بموضوعية، بما يعكس رؤاهم المتنوعة، ويعزز من فرص المشاركين في تطوير مسيرتهم المهنية، من خلال ملاحظات بناءة تستند إلى معايير فنية عالية.

ويقام التحدي بالشراكة مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وسفارة فرنسا في المملكة، والرابطة الفرنسية، والمركز الثقافي الفرنسي، بهدف اكتشاف وتمكين المواهب السينمائية السعودية، وتشجيعهم على خوض تجربة إبداعية مكثفة تقوم على العمل الجماعي والابتكار تحت ضغط الوقت.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة 14 فريقا، اختيروا من بين مجموعة من المتقدمين، وخضعوا لورش عمل مكثفة يومي 11 و12 يوليو 2025، أشرف عليها عدد من الأسماء السينمائية البارزة؛ بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لخوض تجربة إنتاج فيلم قصير خلال 48 ساعة، وهي الفترة التي انطلقت رسميا يومي 18 و19 يوليو 2025.

ومن المقرر أن تعرض الأفلام المنجزة في سبتمبر المقبل خلال يومين مهنيين مخصصين للتواصل مع العاملين في القطاع السينمائي، يتضمنان جلسات إرشاد فردية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى عرض الأعمال النهائية أمام لجنة التحكيم التي ستختار فريقين فائزين، يحصلان على فرصة للالتحاق ببرنامج سينمائي احترافي في فرنسا عام 2026، وعرض أفلامهم ضمن الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.