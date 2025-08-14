درب التبانة يضيء سماء الوطن العربي: فرصة نادرة لمشاهدة حزام النجوم بالعين المجردة لمدة أسبوعين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سماء الوطن العربي تزينها درب التبانة.. فرصة نادرة لرؤية حزام النجوم بالعين المجردة لأسبوعين

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن فرصة نادرة لعشاق الفلك والسماء، حيث ستكون سماء الوطن العربي مزينة بدرب التبانة خلال الأسبوعين القادمين. ويمكن للمهتمين رؤية حزام النجوم لمجرة درب التبانة بالعين المجردة، شريطة أن تكون السماء صافية وخالية من التلوث الضوئي.

وأوضحت الجمعية الفلكية أن هذه الظاهرة الفلكية الخلابة يمكن متابعتها خلال هذه الفترة من العام، وأن أفضل أوقات لرصد الحزام النجومي تكون بعد غروب القمر وفي أماكن بعيدة عن أضواء المدن.

هذه الفرصة النادرة تشكل فرصة مثالية لعشاق الفلك والسماء للاستمتاع بمشاهدة هذا الظاهرة الفلكية الرائعة، والتي تعد واحدة من أكثر الظواهر السماوية إثارة وجمالاً.