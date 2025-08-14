تنبيه طبي: تجاوز الجرعة الموصى بها لدواء لعلاج حرقة المعدة يشكل خطرا على الهضم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير طبي: الإفراط في دواء شائع لحرقة المعدة يهدد الجهاز الهضمي

في تحذير مهم، نشرت الصيدلانية البريطانية ديبورا غرايسون، المعروفة بـ”عرابة علم الأدوية”، مقطع فيديو على منصة “تيك توك” يحذر من مخاطر استخدام جرعات زائدة من دواء “أوميبرازول” المضاد لحرقة المعدة، الذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة.

وأوضحت غرايسون، وفقًا لصحيفة “الديلي ميل”، أن هذا الدواء، على الرغم من فعاليته المؤقتة في تخفيف الحرقة، يمنع إنتاج الأحماض الهضمية الضرورية لتفتيت الطعام وامتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين B12 والحديد والكالسيوم، مما يمكن أن يسبب مشاكل مثل الانتفاخ والغثيان والزيادة في الوزن ونقص الفيتامينات.

وأشارت إلى أن تقليل حموضة المعدة يزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية ويضعف جهاز المناعة الطبيعي، مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من المرضى لا تستجيب لهذا الدواء على الإطلاق.

ونصحت غرايسون بتغيير نمط الحياة والتخلي عن الدواء، مع التركيز على عادات صحية مثل تناول الطعام ببطء، وتجنب الأطعمة المحفزة مثل الشوكولاتة والقهوة، والانتظار قبل النوم بمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.