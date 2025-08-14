سر السيطرة على مستويات السكر في الدم بواسطة “الخضيري” وكمية الفواكه اليومية الكافية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فهد الخضيري يكشف سر التحكم في السكريات اليومية

أكد الأستاذ والعالم في أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، على أهمية تناول السكريات بشكل يومي لصحة الجسم، ولكن بطريقة صحية تجنب الأضرار الناتجة عنها. وفي هذا السياق، أشار الخضيري إلى أن الفاكهة تعتبر مصدرا مثاليا للسكريات، حيث يمكن الحصول على الاحتياج اليومي من السكريات من خلال تناول الفواكه بدون الحاجة لمصادر أخرى.

وأوضح الخضيري أنه من الأفضل لمن يتناول الفواكه بشكل يومي أن يقلل من استهلاك السكر الأبيض والدقيق الأبيض والتمور بكميات كبيرة، وأي أنواع أخرى من السكريات الضارة. وذلك لأن الاكتفاء بالفواكه يمكن أن يلبي احتياجات الجسم من السكريات اللازمة دون تعريضه للمخاطر الصحية.

بهذه النصيحة الصحية القيمة، يساهم الخضيري في توعية الناس حول أهمية اتباع نظام غذائي صحي وتناول السكريات بشكل متوازن من خلال تناول الفواكه كمصدر طبيعي وصحي.