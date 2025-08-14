اخبار السعوديه

تحذير من الأرصاد: موجات حارة وأمطار غزيرة وأتربة مثارة في 13 منطقة اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأرصاد تحذر 13 منطقة من موجات حارة وأمطار غزيرة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية تشمل 13 منطقة في المملكة العربية ، حيث يتوقع تأثرها بموجات حارة، أمطار متفاوتة الغزارة، وأتربة مثارة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

منطقة الرياض:
تشهد العاصمة ومحافظاتها نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، من الصباح حتى المساء.

المنطقة الشرقية:
تتوقع موجة حارة تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية مع وجود عوالق ترابية تسبب تدنيًا في الرؤية.

منطقة القصيم:
تتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة مما يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

منطقة المدينة المنورة:
تشهد بعض المحافظات أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، بينما تتأثر مناطق أخرى بأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية.

وتستمر التحذيرات بشأن مناطق أخرى في المملكة مثل مكة المكرمة، عسير، نجران، الباحة، جازان، تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية، حيث من المتوقع حدوث أمطار متفاوتة الشدة وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

تحذر الأرصاد السعودية السكان في هذه المناطق من الظروف الجوية السائدة وتطالبهم باتخاذ الحيطة والحذر.

