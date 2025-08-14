زيادة كبيرة في عدد الدول المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز مع زيادة في قيمة الجوائز إلى 4 ملايين ريال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاعف حضور مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من 73 إلى 128 دولة في دورتها الخامسة والأربعين، بجوائز تبلغ 4 ملايين ريال

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في المملكة العربية السعودية. تعتبر هذه المسابقة تجسيداً للنهج الرشيد في العناية بالقرآن الكريم ودعم كل ما يخدم نشره وتعليمه.

مع توجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تأكيداً للعناية الثابتة بالقرآن الكريم، شهدت المسابقة تصاعداً في الحضور والجوائز. منذ سبع سنوات، ارتفع عدد المشاركين من 109 في 73 دولة في الدورة السابقة إلى 179 مشاركاً من 128 دولة في الدورة الحالية. قيمة الجوائز ارتفعت أيضاً إلى 4 ملايين ريال، بجائزة قياسية تصل إلى 500 ألف ريال للفائز الأول.

تم تحديث المسابقة بنظام تحكيم إلكتروني يحل محل النظام الورقي، مما ساهم في زيادة دقة وسرعة احتساب الدرجات، وتوفير بيئة عادلة وشفافة للتحكيم. بفضل هذا الحضور العالمي المتزايد والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، تواصل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية ترسيخ مكانتها كمنارة عالمية في خدمة القرآن الكريم وتعزيز التواصل بين الشعوب تحت راية الله الخالدة.