استخدام مركب سام بدلاً من الملح يؤدي إلى تسمم كيميائي لرجل في الستينات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - روبوت ذكاء اصطناعي يتسبب في تسمم كيميائي لرجل في الستينيات

تحذير من استخدام تشات جي بي تي للحصول على نصائح طبية

حذر الأطباء من مخاطر الاعتماد على روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي للحصول على النصائح الطبية، بعد أن تسببت توصية من “تشات جي بي تي” في إصابة رجل يبلغ 60 عامًا بتسمم غذائي كيميائي خطير.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة أنالز أوف إنترنال ميديسين، ونقلتها شبكة “فوكس نيوز”، طلب الرجل نصيحة للتقليل من استهلاك ملح الطعام، لكن “تشات جي بي تي” اقترح استبداله بمركب بروميد الصوديوم، وهو مركب كيميائي خطير وغير صالح للاستهلاك البشري.

استمر الرجل في استخدام المركب لثلاثة أشهر، مما تسبب في أعراض خطيرة منها التعب، الأرق، الاضطرابات الحركية، وأورام صغيرة في الجلد، وصولًا إلى أعراض نفسية تطلب وضعه في الحجز النفسي.

تم علاج الرجل من خلال السوائل الوريدية والإلكتروليتات والأدوية المضادة للذهان، وتم إطلاق سراحه من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من المراقبة.

تؤكد الدراسة على خطورة الاعتماد على معلومات طبية غير دقيقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة عدم استخدامها كبديل عن الاستشارة الطبية المؤهلة.