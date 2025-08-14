وزير الخارجية البريطاني يقع في فخ قانوني خلال نزهته الدبلوماسية بدون تصريح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فضيحة دبلوماسية: وزير الخارجية البريطاني يقع في “فخ قانوني” أثناء نزهة صيد الأسماك

في واقعة مثيرة، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، أن وزير الخارجية ديفيد لامي أحال نفسه إلى هيئة حماية البيئة بعد قيامه بصيد الأسماك دون ترخيص في بحيرة خاصة بمقاطعة كنت، برفقة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

جلسة الصيد التي جاءت ضمن لقاء دبلوماسي غير رسمي في منتجع “تشيفنينغ هاوس”، شهدت غياب الترخيص اللازم لصيد الشبوط، مما جعل الوزير عرضة لغرامة قد تصل إلى 2500 جنيه استرليني.

ناطق باسم الوزارة أكد أن الحادثة نتجت عن “خطأ إداري” حال دون استحصال الترخيص، وأن الوزير توجه إلى وكالة البيئة لتوضيح الموقف وشكرها على جهودها في حماية المصائد البريطانية.

الخارجية أوضحت أن التراخيص تم شراؤها لاحقًا، لكن تعليق فانس على فشل الوزير في اصطياد أي سمكة أثار جدلا واسعا.

زيارة فانس شهدت احتجاجات محلية في كوتسوولدز، حيث نظم الأهالي حفلة تحت شعار “فانس غير مرحب به” اعتراضًا على الإجراءات الأمنية المصاحبة للزيارة.