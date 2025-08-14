جنة التحكيم تستمع لتلاوات 27 متسابقًا في اليوم الخامس بمسابقة الملك عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في اليوم الخامس.. لجنة التحكيم تستمع لتلاوات 27 متسابقًا بمسابقة الملك عبدالعزيز

في إطار التصفيات النهائية للدورة الـ(45) من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، واصلت لجنة التحكيم اليوم أعمالها بالاستماع لتلاوات 27 متسابقًا من المشاركين في فروع المسابقة الخمسة.

توزيع الجلسات على فترتين

شهد اليوم الخامس من المسابقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع الجلسات على فترتين؛ حيث خُصصت الفترة الصباحية لـ12 متسابقًا، فيما خُصصت المسائية لـ15 متسابقًا.

ارتفاع عدد المستمعين إلى 99 متسابقًا

بذلك يرتفع عدد من استمعت لهم اللجنة منذ بداية التصفيات إلى 99 متسابقًا يمثلون دولًا من مختلف قارات العالم.

قائمة المشاركين

وشملت قائمة المشاركين اليوم متسابقين من دول: موريتانيا، الفلبين، اليابان، غينيا بيساو، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، بربادوس، كوت ديفوار، الكاميرون، غينيا، ألمانيا، زامبيا، غويانا، جزر القمر، أوزباكستان، قيرغيزستان، فنلندا، رواندا، بنغلاديش، وميانمار.