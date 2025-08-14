اتصال هاتفي يتلقاه ولي العهد من رئيس جمهورية كوريا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصل اتصال هاتفي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا.

تم خلال الاتصال التأكيد على الروابط التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة لتحقيق المصالح المشتركة.

يأتي هذا الاتصال في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.