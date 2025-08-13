شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تختتم جولة «جدير» في الخبر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» جولة جدير، في مركز دعم المنشآت بمحافظة الخبر، التي استمرت يومين، وسط حضور من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.

وتضمنت فعاليات الجولة تقديم 8 ورش عمل، تناولت موضوعات متنوعة في مجالات تطوير الأعمال، والتأهيل للمنافسة على الفرص الحكومية والخاصة، إضافة إلى جلسات متخصصة حول سلاسل الإمداد ومتطلبات الدخول إلى الأسواق الجديدة، استفاد منها أكثر من 850 مستفيدا.

وقدمت الجولة أكثر من 75 جلسة استشارية، تسهم في تأهيل وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرص نوعية لدى شركاء الخدمة، وعرض عدد من الفرص الشرائية والتعاقدية ضمن منصة جدير، مما أسهم في تمكين المنشآت المحلية من التفاعل المباشر مع الجهات الطارحة للفرص، ورفع جاهزيتها للدخول في سلاسل الإمداد الوطنية.

وشهدت الجولة توقيع اتفاقية مع مجموعة لحاء؛ لتنضم إلى خدمة «جدير» بصفتها شريكا؛ بهدف إتاحة فرص شرائية في قطاع النقل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول لهذه الفرص، بما يعزز نموها وتوسعها وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي جولة جدير ضمن سلسلة جولات تنفذها الهيئة؛ بهدف دعم وتمكين المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بينها وبين الجهات الداعمة والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص.