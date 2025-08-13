شكرا لقرائتكم خبر بث فعاليات مسابقة القرآن الكريم عبر شاشات عملاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر شاشات عرض عملاقة، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45، والمقامة في رحاب المسجد الحرام، حيث تبث تلاوات المشاركين مباشرة أمام الزوار والحضور، مع عرض تفاصيل الجلسات ومعلومات المتسابقين بدقة ووضوح.

وتسهم هذه الشاشات الرقمية، التي تنقل التلاوات عبر بث مباشر، في إثراء تجربة الحضور من خلال عرض صفحات المصحف أثناء التلاوة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن كل متسابق تشمل اسمه، ودولته، والفرع الذي يشارك فيه، مما يعزز التفاعل مع مجريات المسابقة ويتيح متابعة دقيقة لمستوى الأداء، كما خصصت الوزارة قاعة مستقلة للنساء، مجهزة بكامل الاحتياجات والأدوات التي تتيح للمرافقات وقاصدات المسجد الحرام متابعة مجريات التصفيات النهائية بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة القرآن الكريم ومواكبة التطورات الرقمية، بما يتماشى مع رؤيتها في تطوير الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال المناسبات القرآنية الكبرى.