جمعية الكشافة تنظم دراسة مفوض تنمية القيادات بالأفلاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الثلاثاء دراسة مفوض تنمية القيادات، التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية، ويستضيفها مكتب رابطة رواد الكشافة السعودية في محافظة الأفلاج، بمشاركة 40 دارسا من مختلف قطاعات الجمعية، والهادفة إلى تأهيل قادة قادرين على توفير وتأهيل ومتابعة القيادات الكشفية ودعمهم، وفق سياسة تنمية القيادات والخطة الاستراتيجية للجمعية، وتستمر حتى السبت المقبل.

وأوضح قائد الدراسة عبدالعزيز الربعي، أن محتوى الدراسة يتضمن دور مفوض تنمية القيادات واحتياجاته، وسياسة تنمية القيادات (الراشدون في الكشفية) تحليل ودراسة، والاتجاهات الحديثة في التدريب، ومهارات العلاقات الإنسانية في التدريب، وتحديد الاحتياجات التدريبية وطرق إشباعها، وتصميم البرامج التدريبية (نماذج وتطبيقات)، إضافة إلى السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار، وأسس الاتصال وتنمية الموارد البشرية، وتقييم البرامج التدريبية، وإعداد التقارير والتحليل الإحصائي.

وتضمن محتوى التأهيل عرض كل متدرب مشروعين شخصيين من عدة موضوعات، منها تحديد الاحتياجات التدريبية في قطاعه الكشفي، أو تصميم برنامج تدريبي (لدراسة تأهيلية معتمدة من الجمعية)، أو هيئة التدريب (الاختيار، الدعم التقييم)، أو البيئة التدريبية: الواقع والمأمول، أو أساليب تحفيز الآخرين نحو التدريب.