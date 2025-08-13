شكرا لقرائتكم خبر 48 ألف طفل يستفيدون من خدمات مركز «ضيافة الأطفال» بجوار المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد من أكثر من 48 ألف طفل وطفلة من 100 جنسية من خدمات مركز ضيافة الأطفال بجوار المسجد النبوي، والبرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والتوعوية التي يقدمها المركز للأطفال ما بين سنتين إلى تسع سنوات.

وأوضحت وكالة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أن 32,410 أطفال من الناطقين بالعربية استفادوا من خدمات المركز خلال العام الماضي 1446هـ، إضافة إلى 15,596 طفلا من غير الناطقين بالعربية، مبينة أن نسبة الرضا عن الخدمات التي يقدمها المركز بلغت 96% وفقا لاستطلاع آراء أسر وذوي الأطفال المستفيدين من خدماته، والبرامج المنوعة التي تناسب أعمارهم، إضافة إلى أنشطة منوعة، تستهدف تنمية الموروث الديني والثقافي لدى الطفل.

ويقدم المركز - الذي يقع بجوار المسجد النبوي وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 طفل في الساعة - خدماته بنظام أمني من خلال ربط إجراءات استلام وتسليم الطفل بهوية أحد الوالدين، وجهز المركز وأثث لاستقبال الأطفال على مدار 24 ساعة؛ بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال، بما يتيح للآباء والأمهات أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان، مع توفير مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تقدم للأطفال.