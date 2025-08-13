اخبار السعوديه

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس كوريا

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا.

وجرى خلال الاتصال، الإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها، وبحث فرص التعاون في عدد من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون بين الجانبين.

