رسميًا.. قرار إلغاء تأشيرات الزيارة العائلية المتعددة في المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفت الجوازات السعودية بشكل رسمي جميع الشائعات التي تداولت حول إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة في المملكة. وأكدت الجوازات استمرار تقديم الخدمة بشكل طبيعي وفقاً للأنظمة المعتمدة، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول تعليمات الجوازات.

خطوات تجديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر

الدخول إلى حسابك الشخصي على منصة أبشر.

اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم “الجوازات” ثم “تجديد تأشيرة زيارة”.

تحديد التأشيرة العائلية المراد تجديدها (مفردة أو متعددة).

سداد الرسوم المطلوبة، والتي تشمل: التأمين الطبي بحوالي 100 ريال سعودي لثلاثة أشهر. رسوم التمديد تختلف حسب مدة التمديد المطلوبة.

مراجعة البيانات المُدخلة والتأكد من صحتها بدقة قبل إرسال الطلب.

متابعة حالة الطلب عبر منصة أبشر.

إجابات شافية حول تأشيرات الزيارة العائلية

هل توقفت السعودية عن إصدار تأشيرات زيارة عائلية جديدة؟ الجواب: لا، ما زالت المملكة تصدر التأشيرات العائلية (المفردة والمتعددة) وفق الأنظمة.

هل مدة تأشيرة الزيارة أصبحت 30 يومًا فقط؟ الجواب: لا، المدة الابتدائية هي 90 يومًا قابلة للتمديد.

هل تم إلغاء التأشيرة المتعددة؟ الجواب: لا، لم يتم إلغاؤها، وقد تخضع لبعض القيود في حالات محدودة لأسباب أمنية.

مصادر موثوقة لمعلومات دقيقة حول تأشيرات الزيارة

للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات الرسمية حول تأشيرات الزيارة العائلية، يرجى الرجوع إلى المصادر التالية:

منصة أبشر الإلكترونية (www.absher.sa).

حساب الجوازات الرسمي على تويتر (@AljawazatKSA).

المركز الوطني للاتصال (920020005).

مكافحة الشائعات وتحصيل معلومات دقيقة

يُشدد على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة، وتجنب نشر أو تداول الشائعات التي قد تسبب البلبلة والإرباك.