تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقام سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بزيارة تفقدية لقيادة القوات الخاصة للأمن البيئي في الرياض، حيث استمع إلى شرح من قائد القوات اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي حول المنظومات التقنية المستخدمة في دعم مهام الدوريات الميدانية.

وتفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود مركز التحكم والأنظمة التقنية، وأثناء الزيارة دشن “المركز الإعلامي” الذي يضم أقساماً خاصة بالتوثيق والإنتاج الإعلامي.

وفي ختام الزيارة، التقى سموه قادة قوات الأمن البيئي في مناطق المملكة عبر الاتصال المرئي، وثمن دورهم الفعال في حماية البيئة وتعزيز استدامتها، مشيداً بالجهود المبذولة وموجهاً بمواصلة العمل لحماية البيئة ومواردها الطبيعية.

وكانت الزيارة برفقة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.