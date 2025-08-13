تمكين التعليم: وزير التعليم يعلن عن زيادة عدد الأيام الدراسية والفصول الدراسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن وزير التعليم اليوم عن خطة جديدة تهدف إلى تمكين التعليم في المملكة، حيث ستبدأ العام الدراسي الجديد بمدة تصل إلى 180 يومًا دراسيًا. وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى الطلاب.

وأكد الوزير أن الهدف من زيادة عدد الأيام الدراسية هو تعزيز العملية التعليمية وتحقيق أداء أفضل للطلاب. وأشار إلى أنه سيتم أيضًا زيادة عدد الفصول الدراسية في بعض المراحل التعليمية، بهدف تحسين توزيع المواد الدراسية وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين.

وأوضح الوزير أن هذه الخطة تأتي في إطار التحول الشامل في قطاع التعليم، والذي يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتحقيق تطلعات المجتمع نحو تعليم متميز وفعال. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق أهدافها ورؤيتها لتحسين جودة التعليم في المملكة وتمكين الشباب لمواكبة التطورات العصرية.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية دور المعلمين والمعلمات في نجاح هذه الخطة، مشيرًا إلى أن التعليم هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتقدم. وأعرب عن ثقته في قدرة الطلاب والمعلمين على تحقيق النجاح والتفوق في العام الدراسي الجديد.