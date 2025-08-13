ملتقى النقد السينمائي في أبها بتنظيم هيئة الأفلام وشعار ” السينما.. فن المكان”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة تعزز الحوار الفكري والثقافي في المملكة، أعلنت هيئة الأفلام عن انطلاق ملتقى النقد السينمائي في مدينة أبها يوم 21 أغسطس الجاري. ويأتي هذا الملتقى كجزء من سلسلة المحطات التي تنظمها الهيئة خلال العام الحالي، حيث سيتم اختتام الأنشطة بمؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض في شهر نوفمبر المقبل.

“السينما.. فن المكان” شعار الملتقى

تحت شعار “السينما.. فن المكان”، يعتبر ملتقى أبها فرصة للتفاعل والحوار حول تقاطع العمارة والسينما. يشمل البرنامج العديد من الفعاليات، بما في ذلك جلسات نقدية تبحث في العلاقة بين السينما والعمارة، وندوات حوارية تعزز التفاعل مع صناع السينما.

المفتاحة: منصة للحوار والإبداع

تُقام فعاليات الملتقى في قرية المفتاحة، المستوحاة من العمارة الفريدة لمنطقة عسير، مما يمنح اللقاء بُعدًا بصريًا ومعرفيًا متجذرًا في المكان. ويتضمن البرنامج عروضًا فنية متنوعة وفعاليات ثقافية تعكس هوية المنطقة وتثري تجربة الحضور.

الهيئة تؤكد التزامها بالنقد السينمائي

هيئة الأفلام تعمل على تعزيز الوعي البصري والتحليل الفني من خلال منصاتها وملتقياتها. وتهدف إلى تعميق العلاقة بين السينما والجمهور من خلال تقديم محتوى نقدي يسهم في تفكيك الخطاب السينمائي وتوجيه الحوار نحو مستويات أعلى من الفهم والتحليل.

بهذا الملتقى، تستمر هيئة الأفلام في رسالتها الثقافية والفنية، وتعزز دورها في تطوير المشهد السينمائي في المملكة.