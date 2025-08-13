تعيين تغريد العتيبي كمدير تنفيذي لتطوير تجربة وإدماج الموظفين في مركز الملك عبدالله المالي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عيّن مركز الملك عبدالله المالي، تغريد بنت علي العتيبي، كمديرة تنفيذية لتجربة واندماج الموظفين. تتمتع العتيبي بخبرة تمتد إلى 17 عامًا في مجالات إدارة الفعاليات، والتواصل الداخلي، ورفاهية الموظفين، وتغيير الثقافة التنظيمية، في قطاعات التقنية، والاتصالات، والنقل، والتطوير العقاري.

تقديم العتيبي:

تشمل سجلها الوظيفي عدة مناصب قيادية داخل المملكة، حيث شغلت مناصب كرئيسة قسم الفعاليات والرفاهية في شركة “STC”، ورئيسة القسم النسائي في شركة “سابتكو”، ومسؤولة العلاقات ومستشارة التوظيف في شركة “علم”، بالإضافة إلى عملها كأخصائية للخدمات الإلكترونية في شركة التعاونية للتأمين.

التعليم والإنجازات:

تشغل العتيبي أيضًا عضوية مجلس إدارة جمعية “حرفة” التعاونية، وتحمل درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، والماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى حصولها على عدة شهادات مهنية في القيادة، والتواصل، والاستراتيجيات.