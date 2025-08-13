الاستحمام بالماء البارد في الصيف يمكن أن يؤدي إلى صدمات قلبية، حذر خبير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر الدكتور آدم تايلور، أستاذ التشريح بجامعة لانكستر، من خطر الاستحمام بالماء البارد خلال أيام الصيف الحارة. وأوضح تايلور في مقال نشره على منصة “كونفرسيشن” أن هذه العادة الشائعة قد تسبب صدمات خطيرة ومشكلات صحية خطيرة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض قلبية مزمنة.

وأشار الخبير إلى أن الاستحمام بالماء البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية القريبة من الجلد، مما يقلل من تدفق الدم إلى هذه المناطق ويحتجز الحرارة بدلاً من التخلص منها، مما قد يؤدي إلى تضليل الجسم وتفاقم الأمور.

وأكد تايلور أن الاستحمام بماء بارد جدًا، حتى إذا كانت درجة حرارته تبلغ 15 درجة مئوية، قد يسبب صدمة برد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب، مما يزيد من خطر الوفاة في حالة الانتقال المفاجئ من الحرارة الشديدة إلى الماء البارد.

وختم تايلور تحذيره بأن الاستحمام بالماء الساخن في أيام الصيف الحارة قد يكون فكرة سيئة، حيث يمنع الجسم من التخلص من الحرارة ويزيد من درجة حرارته الداخلية. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الماء الفاتر أكثر فعالية في تنظيف الجسم من العرق والأوساخ بشكل أفضل من الماء البارد.

وفي النهاية، نبه الخبير إلى ضرورة الحذر والابتعاد عن الاستحمام بالماء البارد خلال الأيام الحارة، خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالقلب.