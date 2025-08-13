تجربة مفاجئة: توجيه من ChatGPT يُدفع رجلاً للذهاب إلى المستشفى بأعراض نفسية شديدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرض رجل لتسمم نادر بعد تناوله نصيحة غذائية من برنامج الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، مما استدعى دخوله المستشفى وتلقيه علاجًا مكثفًا.

تقليل الاستهلاك من الملح والبحث عن بديل من خلال البرنامج أدى إلى تناول “بروميد الصوديوم” دون معرفة أنه ليس للاستهلاك البشري، بل لتنظيف الأحواض.

بعد 3 أشهر من تناوله المادة، ظهرت عليه أعراض نفسية حادة مثل الهلوسات وأوهام جنون العظمة بسبب ارتفاع مستوى “بروميد الصوديوم” في دمه.

وأكد الأطباء أن الحالة تُعرف بـ”تسمم البروميد”، وأشاروا إلى خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الاستشارات الطبية دون مراجعة الخبراء.

هذه الحادثة تعكس أهمية التثقيف حول الأمور الصحية وضرورة التأكد من مصدر النصائح الغذائية قبل اتباعها.