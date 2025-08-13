روان البتيري تُعلن رسميًا توليها منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن تنصيب روان البتيري رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

تعتبر هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة الاتحاد، حيث تستند البتيري إلى خبرة واسعة في القيادة الاستراتيجية، ومعرفة عميقة بمجالي التكنولوجيا والترفيه، مما يعزز من جهود الاتحاد لتحقيق مستهدفاته الطموحة.

ويأتي هذا التنصيب في إطار رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل في قطاع واعد يشهد نموًا متسارعًا.

وفي تعليقها على تنصيبها، أعربت روان البتيري عن فخرها بهذا المنصب، مشيدة بالدعم الذي تلقته من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء المجلس على الثقة المولعة التي وضعوها فيها.

وأضافت البتيري: “يشهد قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة تطورًا لافتًا بفضل الدعم القيادي، وسنعمل على تعزيز مكانة المملكة عالميًا، ودعم المواهب الوطنية، وتحقيق التميز في هذا المجال المتجدد.”