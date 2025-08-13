التقويم الدراسي الجديد في مكة والمدينة والطائف وجدة تعلن رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد التقويم الدراسي للعام 1447/1448هـ بنظام الفصلين الدراسيين في عدد من المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية. هذا القرار يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء، ويهدف إلى إنشاء بيئة تعليمية متوازنة تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين.

التقويم الدراسي الجديد يتميز بالمرونة والوضوح، حيث يسمح نظام الفصلين الدراسيين بتوزيع المناهج بمرونة أكبر وتحديد بداية ونهاية العام الدراسي بشكل واضح. هذا التنظيم يساعد الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على التخطيط بشكل أفضل للعام الدراسي، ويتيح لإدارات التعليم التكيف مع ظروف كل منطقة بشكل فعال.

تطبيق نظام الفصلين الدراسيين يضمن استقرارًا في العملية التعليمية على المدى الطويل، حيث تم اعتماده للأعوام الأربعة المقبلة. هذا الاستقرار يساعد الطلاب على التكيف مع نظام تعليمي ثابت ويقلل من أي اضطرابات قد تحدث نتيجة لتغييرات في التقويم الدراسي.

يسلط القرار الضوء على دعم المجتمعات المحلية في المناطق المعنية، من خلال التنسيق بين إدارات التعليم والجهات ذات العلاقة. يعزز هذا النهج دور المدارس كمحرك للتنمية المجتمعية ويخلق فرصًا للمبادرات التي تعزز التعليم وتخدم المجتمع.

التقويم الدراسي الجديد يشمل جميع المدن والمحافظات التابعة لمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، مما يعكس الحرص على تقديم خدمات تعليمية متساوية وضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس. هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تطوير التعليم العام وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة التعليم.