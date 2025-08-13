شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: معهد التطوير المهني التعليمي هو البوابة لاختيار المعلمين من العام المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي هو البوابة لاختيار المعلمين والمعلمات وتطويرهم لأداء مهامهم في الميدان التعليمي، وذلك اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الحكومي :”حريصون على تفعيل مجالس الآباء والأمهات كونها جزءا مهما في تجويد العملية التعليمية، ويجب أن يكون لدينا نظام تعليمي مرن يواكب التغيرات المتسارعة في النظام التعليمي العالمي “.

يذكر أن وزير التعليم، يوسف البنيان، أعلن أن التوسع في افتتاح مدارس للموهوبين في الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وجدة بدءا من العام المقبل.

وأضاف أنه تم تنفيذ 75 مشروعا إنشائيا جديدا بقيمة 920 مليون ريال، وصيانة شاملة لـ 15 ألف مبنى مدرسي بأكثر من ملياري ريال، وتأهيل وترميم أكثر من 1400 مبنى تعليمي بقيمة 782 مليون ريال.