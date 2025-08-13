تابع الان خبر مجلس الوزراء السعودي يدين جرائم الاحتلال في غزة ويؤكد دعمه لفلسطين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في نيوم، حيث ناقش الاجتماع أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

بحث العلاقات السعودية الأردنية والفلسطينية

استعرض سمو ولي العهد أمام المجلس تفاصيل لقائه الأخير بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما تضمنه من بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها الوضع في فلسطين. كما أطلع سموه المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أشاد بمواقف المملكة المشرفة وجهودها الدبلوماسية الداعمة للاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

ترحيب بالاعتراف الدولي بفلسطين

أوضح وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس رحّب بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودراسة نيوزيلندا لاتخاذ خطوة مماثلة، مشيدًا بالإجماع الدولي المتزايد على دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ندد مجلس الوزراء بأشد العبارات بممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم التجويع والتطهير العرقي والانتهاكات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الاعتداءات يهدد الأمن والسلم الدوليين ويشجع على استمرار الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

مواقف المملكة من القضايا الدولية

كما جدد المجلس خلال اطلاعه على الاتصال الهاتفي بين سمو ولي العهد والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على دعم المملكة للجهود الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية سلميًا. ورحب المجلس باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، معربًا عن تطلعه لمرحلة جديدة من التعاون والاستقرار في منطقة القوقاز.

مشاركة فاعلة في المؤتمرات الدولية

تناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية في تركمانستان، مؤكدًا التزام المملكة بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

إنجازات محلية في التنمية والتحول الرقمي

وفي الشأن المحلي، ناقش المجلس مؤشرات تقدم الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وأشاد بتحقيق تقدم ملموس في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025، مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتطوير الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز موقع المملكة في التصنيفات العالمية.