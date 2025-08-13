تابع الان خبر المملكة ترحب بمواقف أستراليا ونيوزيلندا الداعمة للاعتراف بفلسطين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبإعلان نيوزيلندا أنها تدرس اتخاذ خطوة مماثلة، معتبرة ذلك دعمًا مهمًا للمسار الدولي الرامي لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إشادة سعودية بالإجماع الدولي

أشادت وزارة الخارجية السعودية بتنامي الإجماع الدولي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المواقف الإيجابية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

دعوة إلى تحرك عالمي لوقف الحرب

أكدت المملكة أن الظروف الراهنة تستوجب على جميع الدول المحبة للسلام الاعتراف بدولة فلسطين، وبذل الجهود لوقف الحرب التي طال أمدها، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.