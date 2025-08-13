تابع الان خبر لجنة تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز تستكمل الاستماع لتلاوات المشاركين في اليوم الثاني حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استكملت لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ45، جلساتها لليوم الثاني، مستمعة إلى تلاوات 17 متسابقًا، بواقع 8 مشاركين في الفترة الصباحية و9 في الفترة المسائية، ضمن الفروع الخمسة للمسابقة، وذلك في أجواء روحانية مهيبة داخل رحاب المسجد الحرام.

إجمالي المشاركين المستمع لتلاواتهم حتى الآن

وبحسب اللجنة، فقد استمعت في اليوم الأول إلى 14 متسابقًا على فترتين، ليبلغ إجمالي من عُرضت تلاواتهم حتى الآن 31 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم.

مشاركات دولية واسعة

وشهد اليوم الثاني مشاركة متسابقين من دول مالي، وإثيوبيا، وكازاخستان، ونيجيريا، وجزر المالديف، وألبانيا، وأستراليا، ومصر، وليبيا، وأوزبكستان، وقطر، والكويت، والمجر، واليمن، وماليزيا، وروسيا الاتحادية، بما يعكس الحضور العالمي الواسع للمسابقة التي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.