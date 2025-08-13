شكرا لقرائتكم خبر الرياض وجهة استثنائية لعشّاق الألعاب الإلكترونية والرياضات الرقمية في صيف السعودية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحوّلت الرياض هذا الصيف إلى وجهة استثنائية لعشّاق الألعاب الإلكترونية والرياضات الرقمية، حيث تعيش العاصمة ذروة موسمها الإلكتروني مع استضافة بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025، في بيئة متكاملة تمتزج فيها التقنية بالترفيه والثقافة الرقمية بالتفاعل المجتمعي لتكون فرصة لا تعوض للزوار لقضاء أوقات لن تُنسى داخل هذا العالم.

وتستمر بطولة كأس العالم حتى 24 أغسطس في بوليفارد رياض سيتي، وتُعد الأضخم من نوعها بمشاركة نخبة الفرق العالمية في ألعاب مثل كول أوف ديوتي، ليج أوف ليجندز، ببجي، كاونتر سترايك 2، فيفا وغيرها، مع جوائز تفوق 70 مليون دولار تُعد الأكبر في تاريخ بطولات الألعاب الإلكترونية، وتتضمن الفعالية شاشات عملاقة بتقنية LED وتجارب واقع معزز وافتراضي ومناطق تفاعلية للجمهور وعروض حية ولقاءات مع صناع المحتوى العالميين.

ويمكن استغلال الفرصة وحضور البطولة وفعالياتها المصاحبة والحصول على تذاكر حضور البطولة من خلال موقع webook.com حيث تتاح باقات دخول أسبوعية، مع دخول مجاني للأطفال دون سن 3 سنوات.

ولا تتوقف التجربة عند حدود البطولة، إذ تُقدم الرياض باقة متنوعة من الوجهات الترفيهية المخصصة للألعاب، في مقدمتها DXE Fuse، مركز الألعاب المتكامل الذي يفتح أبوابه يومياً حتى الثالثة صباحاً ويوفر غرفاً خاصة بمستويات احترافية وأسعار تبدأ من 15 ريالاً للساعة وحتى 400 ريال لليوم الكامل، ما يجعله مثالياً للحصص التدريبية والمنافسات الخاصة.

أما Twisted Labs فيُعد مساحة ترفيهية مبتكرة تقدم غرف هروب وتجارب تفاعلية ومسارات سباق مناسبة للعائلات ومحبي الترفيه الإبداعي، بينما يوفر Ress Gaming Café تجربة متكاملة مع قهوة مختصة وبث مباشر عبر استوديو خاص وغرف مخصصة للسيدات وبطولات منتظمة، بأسعار تبدأ من 40 ريالاً لثلاث ساعات وحتى 500 ريال لليوم الكامل.

وتستمر التجربة في مجمعات كبرى مثل بوليفارد رياض سيتي، حيث تقع منطقة "تاكيندا" التي تضم أكثر من 500 لعبة متنوعة من أجهزة بينبول كلاسيكية إلى تقنيات VR متقدمة، وتستضيف عروضاً حية وفعاليات تفاعلية مع نجوم المصارعة وأبطال أولمبياد الخاص، بالإضافة إلى "Sala Hub" التي تضم أكثر من 300 لعبة، في أجواء تناسب جميع الأعمار.

وبالنسبة إلى فروع "ماجيك بلانيت" المنتشرة في أنحاء الرياض فتقدم تجربة ترفيهية مميزة بنظام "مرّر والعب"، وتوفر ألعاب سباق ورماية ورقص ومحاكاة قتال، ما يجعلها خياراً مثالياً للباحثين عن المتعة والتنافس والجوائز.

ويُتاح الوصول إلى هذه الوجهات بسهولة بفضل شبكة مواصلات متكاملة تشمل مترو الرياض الذي يخدم بوليفارد سيتي عبر 8 محطات رئيسية، إلى جانب مواقف سيارات مجانية في معظم المواقع، وخدمات أوبر وتاكسي منتشرة على مدار الساعة، فضلاً عن إمكانية التنقل سيراً على الأقدام بين المقاهي والأماكن الترفيهية المتقاربة.

وتتوفر في جميع الوجهات أجهزة ألعاب حديثة، وسرعات إنترنت فائقة، وأدوات احترافية تلائم اللاعبين وصنّاع المحتوى، مع خيارات متنوعة للطعام تشمل الوجبات الخفيفة ومشروبات الطاقة والقهوة المختصة، إلى جانب مطاعم عالمية داخل المجمعات.

وتشكّل الرياض فرصة ذهبية لكل فئة من فئات مجتمع الألعاب، حيث يمكن للمحترفين التسجيل في البطولات داخل مراكز مثل DXE Fuse أو Duel Arena والانضمام إلى مجتمعات إلكترونية محلية لمشاركة الخبرات، بينما يجد الهواة تجربة ترفيهية ممتعة في مناطق مثل تاكيندا وماجيك بلانيت وتجارب الواقع الافتراضي في بوليفارد سيتي.

أما صنّاع المحتوى فلديهم خيارات متعددة من أبرزها استوديو البث في Ress Café، وبرنامج نجوم مهرجان EWC الذي يفتح المجال للمشاركة كمحللين أو كوزبلاير أو معلّقين، إلى جانب التقاط محتوى بصري احترافي من المجمعات الكبرى والبطولات.

وتبدأ الأسعار من 15 ريالاً في المقاهي، وتصل إلى 500 ريال للجلسات الطويلة أو الغرف الخاصة، بينما البطولات تتراوح أسعارها من 100 ريال وما فوق، مع فعاليات مجتمعية غالباً مجانية أو برسم رمزي، وتستمر أوقات اللعب في الأيام العادية من 4 مساءً إلى 2 صباحاً، وتبلغ ذروتها في عطلات نهاية الأسبوع من 6 مساءً إلى منتصف الليل، فيما تظل الفترات الصباحية خياراً مثالياً للتدريب أو الجلسات الهادئة.

ومع هذه الوجهات والفعاليات المميزة باتت الرياض بوابتك إلى عالم الألعاب الإلكترونية، التي تجمع بين الترفيه والابتكار والمنافسة، في تجربة رقمية متكاملة تستحق أن تكون على جدول كل محبّ لهذا العالم المتنامي.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعدداً من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضاً للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.