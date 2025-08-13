تعيين نواف بن سعد رئيسًا للهلال والهتلان نائبًا رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية، مساء اليوم الأربعاء، تزكية الأمير نواف بن سعد كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة، وتعيين سليمان بن ناصر الهتلان كنائب للرئيس. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عُقد عن بُعد عبر منصة الجمعيات العمومية والانتخابية، بحضور الأعضاء والقائمة المرشحة.

بدأت أعمال الجمعية في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث قام جميع الأعضاء بالدخول إلى المنصة بشكل إلزامي، قبل الإعلان عن اعتماد القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة.

وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة المعتمدون:

– الأمير نواف بن سعد – رئيسًا

– سليمان بن ناصر الهتلان – نائبًا للرئيس

– تركي بن عبدالعزيز بن مرشود – عضوًا

– بدر بن سليمان المعيوف – عضوًا

– مشعل بن عبدالعزيز آل الشيخ – عضوًا

– محمد بن عبدالله النمر – عضوًا

يُعد انتخاب الأمير نواف بن سعد بالتزكية خطوة جديدة في مسار العمل المؤسسي داخل نادي الهلال، ومن المتوقع أن يسهم في دعم المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، لخدمة تطلعات النادي على المدى البعيد.