كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من السعودية عبر أبشر ومقيم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم وزارة الداخلية السعودية الفرصة للمقيمين والمواطنين للاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا عبر منصتي “أبشر” و”مقيم” لعام 1447هـ/2023م. هذه الخدمة الجديدة تسهل على الأفراد معرفة تفاصيل التأشيرة وصلاحيتها، مما يساعدهم على الامتثال للأنظمة وتجنب أي عواقب قانونية.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر

تقدم منصة “أبشر” خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من خلال قسم الجوازات والتأشيرات ضمن خدمات الأفراد. بعد إدخال رقم الإقامة ورقم جواز السفر، يمكن للمستخدم رؤية تفاصيل التأشيرة بما في ذلك تاريخ انتهائها وموعد الخروج النهائي المحدد.

الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة عبر مقيم

من جهة أخرى، يمكن للمقيمين الاستعلام أيضًا عن تأشيرات الخروج والعودة عبر منصة “مقيم” بإدخال رقم التأشيرة ورقم جواز السفر. توفر المنصة بيانات شاملة حول صلاحية التأشيرة وتواريخها، مما يمكن المستخدمين من التخطيط لسفرهم بشكل قانوني.

شروط الحصول على تأشيرة الخروج النهائي

– صلاحية الإقامة.

– عدم وجود بلاغات هروب أو شكاوى من الكفيل.

– سداد جميع الرسوم المطلوبة.

– خلو السجل من المخالفات المرورية.

– عدم وجود مركبات مسجلة باسم المغادر.

– حضور مقدم الطلب شخصيًا.

– وجود بصمة إلكترونية للمقيمين فوق 15 عامًا.

– صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 60 يومًا.

نصائح قبل الخروج النهائي من السعودية

– تسوية جميع الأمور المالية.

– بيع أو نقل ملكية السيارة.

– التأكد من عدم وجود قضايا عالقة.

– الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من التأشيرة.

يسهم الاستعلام الإلكتروني عن تأشيرة الخروج النهائي في ضمان الامتثال للأنظمة وتسهيل إجراءات المغادرة من المملكة العربية السعودية.