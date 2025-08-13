شكرا لمتابعة خبر عن البنيان: افتتاح مدارس للموهوبين بالرياض وجدة و3 مناطق أخرى العام المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن التوسع في افتتاح مدارس للموهوبين في الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وجدة بدءا من العام المقبل.

وأضاف أنه تم تنفيذ 75 مشروعا إنشائيا جديدا بقيمة 920 مليون ريال، وصيانة شاملة لـ 15 ألف مبنى مدرسي بأكثر من ملياري ريال، وتأهيل وترميم أكثر من 1400 مبنى تعليمي بقيمة 782 مليون ريال.

وتابع :” ارتفاع نسبة التحاق الأطفال السعوديين بالتعليم المبكر من 3 سنوات إلى ما قبل 6 سنوات إلى 36%، كما تم اكتشاف أكثر من 28 ألف طالب موهوب بزيادة 10% عن العام الماضي “.

ولفت إلى أنه تم إعادة هيكلة الإدارات التعليمية بتقليص عددها إلى 16 إدارة تعليمية وإسناد جميع أعمال التشغيل والصيانة وإدارة جودة البيئة المدرسية وتجهيزها بنسبة 100% لشركة تطوير التعليم القابضة.

وثمن وزير التعليم موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين للعام المقبل 1447 – 1448 وتابع :”ما تحقق من إنجازات في منظومة التعليم كان ثمرة لدعم وعناية القيادة

ونوه بأن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أسهمت في التحاق 3888 طالبة وطالبة بأفضل 30 جامعة عالميا في 2022، ونحو 938 طالبة وطالبة في 2025.