إطلاق مشروع ابتعاث الإعلام لتأهيل الطلاب لسوق العمل .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، مساء اليوم، إطلاق مشروع “ابتعاث الإعلام”؛ لتأهيل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الصحة في المملكة ليست قطاعا بل استثمار في الإنسان وجودة حياة.

وأكد الوزير، أن القطاع غير الربحي شهد نموا بنسبة تقارب 252% مقارنة بخط الأساس، إذ بلغ عدد المنظمات غير الربحية أكثر من 6400 منظمة حتى نهاية يوليو 2025.

