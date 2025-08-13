تابع الان خبر المملكة تحصد صدارة أولمبياد الكيمياء العربي 2025 بـ4 ميداليات مميزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حقّق المنتخب السعودي للكيمياء إنجازًا عربيًا لافتًا بتصدره منافسات أولمبياد الكيمياء العربي 2025 في نسخته العاشرة، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 44 طالبًا من 11 دولة عربية.

وشارك في تمثيل المملكة أربعة طلاب موهوبين تمكنوا من حصد المركز الأول على مستوى الدول المشاركة، بإجمالي 4 ميداليات: ذهبيتان، فضية، وبرونزية، ليرتفع بذلك رصيد المملكة في تاريخ المسابقة إلى 12 ميدالية، من بينها 9 ذهبيات، فضيتان، وبرونزية واحدة.

ويأتي هذا الفوز استمرارًا لسلسلة النجاحات التي يحققها طلبة المملكة في المسابقات العلمية الإقليمية والدولية، تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبالتعاون مع وزارة التعليم، ضمن برامج تطوير الموهوبين ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

ويُعد أولمبياد الكيمياء العربي مسابقة علمية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية في الوطن العربي، وتشمل اختبارات نظرية في مختلف مجالات الكيمياء، وأخرى عملية لقياس قدراتهم على إجراء التجارب بدقة وكفاءة عالية.